Трамп не станет рвать отношения с РФ из-за инцидентов с «Новичком»

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Президенту США задали вопрос, сможет ли он пересмотреть своё участие во встрече с Путиным. Тот ответил достаточно определённо.

Трамп сообщил, что не станет рвать взаимоотношения с РФ из-за произошедших в Англии инцидентов с «Новичком». Далее лидер США высказался ещё конкретнее.

Он полагает, что ладить с РФ и Китаем – это хорошо.

В Солсбери, предположительно, «Новичком» были отравлены отец и дочь Скрипали. Оба благополучно поправились.

Ровно через четыре месяца в Эймсбери были отравлены ещё два человека. По заверению Скотланд Ярда – тем же самым веществом. Женщина скончалась.

Трамп и Путин встретятся 16 июля. Это будет их первая полноформатная встреча, не привязанная к проведению международных саммитов. На повестке дня двусторонние отношения и обсуждение наиболее актуальных международных проблем.

В то же время Украина продолжает всячески пытаться подчеркнуть свою значимость. В очередной статье для американского издания Порошенко изложил следующее.

Он полагает, что Украина находится на «острие» мировой политики. И именно эту тему станут обсуждать Трамп и Путин.

Порошенко полагает, что президент США сумеет «вразумить» российского лидера.