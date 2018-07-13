Трамп не станет рвать отношения с РФ из-за инцидентов с «Новичком»

Президенту США задали вопрос, сможет ли он пересмотреть своё участие во встрече с Путиным. Тот ответил достаточно определённо.
Трамп сообщил, что не станет рвать взаимоотношения с РФ из-за произошедших в Англии инцидентов с «Новичком». Далее лидер США высказался ещё конкретнее.
Он полагает, что ладить с РФ и Китаем – это хорошо.
В Солсбери, предположительно, «Новичком» были отравлены отец и дочь Скрипали. Оба благополучно поправились.
Ровно через четыре месяца в Эймсбери были отравлены ещё два человека. По заверению Скотланд Ярда – тем же самым веществом. Женщина скончалась.
Трамп и Путин встретятся 16 июля. Это будет их первая полноформатная встреча, не привязанная к проведению международных саммитов. На повестке дня двусторонние отношения и обсуждение наиболее актуальных международных проблем.
В то же время Украина продолжает всячески пытаться подчеркнуть свою значимость. В очередной статье для американского издания Порошенко изложил следующее.
Он полагает, что Украина находится на «острие» мировой политики. И именно эту тему станут обсуждать Трамп и Путин.
Порошенко полагает, что президент США сумеет «вразумить» российского лидера.