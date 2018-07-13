В Раде признали, что украинский вопрос начал раздражать Европу

Сегодня, 07:30

Европейские политики не понимают, почему Украина не хочет выполнять минские соглашения.

В Украине в последнее время всё чаще можно услышать мнения о необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Так, накануне в Верховной Раде признали, что украинский вопрос начал раздражать Европу. В эфире одного из местных телеканалов депутат парламента от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что лично столкнулся с этим, побывав на берлинском саммите Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, европейские политики не понимают, почему Украина до сих пор не взялась за выполнение минских соглашений и почему парламент не принимает соответствующие законы, направленные на урегулирование ситуации. При этом Шуфрич подчеркнул, что готовность изменить законодательство в Раде у многих депутатов есть, однако все попытки блокируются провластной коалицией и президентом Петром Порошенко.

Ранее украинский депутат Антон Геращенко говорил, что западные политики буквально умоляли киевские власти воздержаться от введения военного положения. Это, по их мнению, существенно ухудшило бы положение на международной арене.