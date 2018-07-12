СМИ США: Российский танк Т-14 – это грозное оружие будущего

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Американцы расхваливают советский Т-14 за его безопасность для экипажа, но не спешат списывать свой Abrams.

National Interest, известный представитель СМИ в США, заявляет, что российский танк Т-14 представляет собой грозное оружие будущего. Именно с этой серии танков изменился советский подход к безопасности экипажа, поскольку ранее этот момент при производстве учитывался в последнюю очередь.

Автор статьи уверен, что сегодня Россия стремится к контрактной службе в армии, а потому на первом месте стоит повышение профессионализма солдат. Такие выводы он сделал по наличию революционных решений в машине. Американский журналист отмечает, что не стоит списывать со счетов Abrams, у которого отличается модификация M1A3. В будущем американские танки смогут поражать цель на расстоянии 12 километров. Пока что преимущества на российской стороне с Т-14, считает представитель СМИ.