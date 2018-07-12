Захарова ответила на сообщения Bild о допинге в сборной России

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РФ нужно начать подавать в суд на СМИ, считает дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сообщения немецкой газеты Bild о допинге в сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018. Журналисты издания, напомним, заметили, что российские игроки в перерыве нюхали нашатырный спирт, который содержит аммиак и может использоваться как тонизирующее средство.

Спикер ведомства заявила, что ничего, кроме жалости, авторы данного материала у неё не вызывают. Захарова предположила, что немецкие журналисты лишены возможности писать о своей сборной, в потому «придумывают ерунду» о других участниках ЧМ-2018. На этом фоне дипломат высказала мнение, что России нужно взять на вооружение правовые механизмы, которые позволяют привлекать к ответственности СМИ за распространение недостоверной информации, порочащей честь и достоинство целой страны.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на выпады в адрес российской сборной. Он призвал общественность не обращать внимания на подобного рода публикации в западной прессе.