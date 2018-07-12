Сегодня, 19:15

Сенатор Франц Клинцевич высказался по поводу увеличения концентрации сил альянса в Черном море.

По мнению Клинцевича, Россия должна дать военный отпор НАТО. Такие действия со стороны Североатлантического альянса недопустимы, и одним политическим диалогом ограничиться не получится. Подобная активность, по мнению чиновника, может угрожать безопасности федерации.

Согласно одобренной инициативе на брюссельском саммите НАТО, организация сформирует к 2020 году оперативный эшелон «4×30», в состав которого будут входить 30 механизированных батальонов, 30 военных кораблей, 30 эскадрилий, которые будут готовы использовать в месячный срок. Альянс, по словам Клинцевича, заставит РФ ответить военными действиями.