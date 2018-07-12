Порошенко пожаловался на агентов ФСБ по всей Украине

Сегодня, 19:04

На саммите НАТО в Брюсселе украинский президент Петр Порошенко пожаловался на агентов ФСБ.

Агенты, по словам Порошенко, действуют по всей Украине, пожаловался он на экспертной дискуссии участникам саммита. Более подробного разъяснения не последовало, кого именно имел в виду Порошенко, неясно. Он только сказал, что служба безопасности Украины регулярно задерживает агентов, готовящих диверсии.

Порошенко отметил, что Североатлантический альянс в соответствии со стратегией укрепления безопасности в Европе проводит политику противодействия агрессии России в Украине.

Главным итогом прошедшего саммита НАТО стало то, что президент США Трамп в ультимативной форме потребовал от своих европейских союзников увеличить взносы на содержание альянса, так как, по словам американского президента, до 90% расходов по НАТО несут США.

На брифинге после окончания саммита Трамп заявил, что требование США было услышано европейскими партнерами, и финансирование блока с их стороны будет увеличено.

Так как вскоре, 16 июля, состоится встреча Д. Трампа и В. Путина, то многие рассматривают прошедший саммит НАТО, как прелюдию к этой встрече.