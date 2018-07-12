В «ДНР» обвинили Украину в обстрелах позиций противников

Сегодня, 18:50

Из-за ведения огня часть населённого пункта Ясное осталась без электричества.

По словам военных «самопровозглашённой», на Горловском направлении пострадали территории возле населённого пункта Гольмовский, который контролируют боевики.

Представители «ДНР» также обвинили Украину и в обстрелах Донецкого направления. В частности, речь идёт о населённом пункте Ясное. В результате на ряде улиц были оборваны линии электропередач. При этом не уточняется, вёлся ли огонь по стратегическим объектам «ДНР».

В это же время в пресс-службе ООС заявляют, что в районе проведения операции у позиций противников 17 раз открывали огонь по украинским военным. Это происходило возле Станицы Луганской, где было совершено несколько провокаций, нарушив решение Трёхсторонней контактной группы. Подобная ситуация была и возле Крымского.

Активизация военных «ДНР» отмечается и на светлодарском направлении. Там прицельный огонь проводился целых 7 раз.