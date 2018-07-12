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Министерство иностранных дел РФ осуждает Великобританию за то, что страна с негативом отнеслась к мундиалю, проведенному в России.

В МИД узнали о самом большом заблуждении Англии после поражения на ЧМ – об этом рассказала официальная представительница министерства Мария Захарова. По словам чиновника, английские СМИ нарочно разжигают конфликт между странами, распространяя антироссийскую пропаганду. Также Захарова удивлена, почему Лондон смешал «мухи с котлетами», если спорт не имеет никакого отношения к политике.

Представительница МИД заявила, что вина за распространение враждебного настроя в прессе Британии лежит полностью на официальных лицах страны. Они, по мнению Захаровой, «заряжают негативным настроем СМИ» и «бесконечно делают увязки между спортом и политикой». В министерстве добавили, что заблуждение, которым пропитано правительство Англии, недопустимо – особенно, когда играет национальная сборная. Захарова подчеркнула, что игрокам сборной не хватило поддержки со стороны правительства, представители которого не появились на ответственном матче с Хорватией.

Россияне искренне сочувствуют британской сборной из-за последнего футбольного поражения на ЧМ-2018. Тем не менее, как подытожила Захарова, Англия отлично сыграла.