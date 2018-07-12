«Началось»: Глава спецназа НАТО в Эстонии рассказал о подготовке к войне с Россией

Сегодня, 17:39

Российские войска уничтожат прямо в Таллине страны Прибалтики, США и НАТО.

Сейчас в Брюсселе проходит встреча глав государств НАТО. Оно началось под взглядом президента Дональда Трампа. Для него всё происходящее очень важно, ведь он вскоре проведёт встречу с российским главой Путиным. Вскоре также пройдёт ряд мероприятий с Терезой Мэй и Ангелой Меркель.

Вместе со всеми дипломатическими и политическими событиями расходы на военно-оборонную сферу Североатлантического альянса значительно увеличиваются. Глава спецназа НАТО в Эстонии Рихо Утеги в своём недавнем интервью подробно рассказало подготовке своего государства к потенциальной войне с Россией.

После вторжения России в Грузию и местный конфликт в 2008 году НАТО стало ясно, что стоит намного больше изучать своих потенциальных противниках и их агрессии в различных формах проявления. По словам главы спецназа, в эстонской военной сфере есть некая двойственность мышления. Считается, что для выживания в случае конфликта нужно объединять 3 государства – Эстония, Латвия и Литва. Кроме того, Эстония, в отличии от Грузии, является полноправным членом НАТО. Устав последнего требует, что в случае конфликта страны союзники обязательно придут на помощь.

Вместе с проблемами с Россией приводит к изменению и активизации сил США в регионе. Сама же Эстония обладает уникальными и востребованными танками и ракетами. Кроме того, США уже выделяет огромные ресурсы странам Прибалтики.

Полковник Рихо Утеги рассказывает, что война в Грузии длилась не 5 дней. Гибридное противостояние началось гораздо раньше. По словам главы спецслужб, армия России может добраться до Таллинна за 2 дня, ведь границы государств расположены близко. Однако захватить Эстонию россиянам не удастся. Военные сразу же оборвут связь и линии поставок боеприпасов и техники. Кроме того, на помощь сразу же подоспеют союзники из соседних стран НАТО. По словам Рихо Утеги, каждый эстонец будет участвовать в сдерживании России.

В конечном итоге потенциальной войны, как заявляет военный, армия РФ будет уничтожена прямо в Таллинне.

Ранее сообщалось о неизбежной войне Китая и России.