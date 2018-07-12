Сегодня, 17:06

Мэрия пришла к выводу, что госчиновники «просиживают штаны» на рабочих местах, и решила воспитать их «методом кнута».

Дисциплина – прежде всего. Мэрия уже выдала распоряжение, в котором указаны новые правила трудового порядка в администрации Горноуральского ГО. Исходя из него, горноуральским чиновникам теперь не разрешают смотреть видео с котиками, носить джинсы и сидеть в социальных сетях. Именно такими сторонними делами, по мнению управляющего органа, занимаются госдеятели.

Правда, формулировки в распоряжении настолько размыты, что четких границ попросту определить невозможно. Единственное, что понятно из документа – чиновники теперь обязаны ходить только в деловой одежде, не заниматься сторонними делами (подразумеваются соцсети). Непонятным для госслужащих остается одно: можно ли им вести страницы в соцсетях в нерабочее время. Именно этот пункт не прописан, а это значит, что трактовать его можно как угодно.

Пользователи в сети жалеют госчиновников и пишут, что видео можно было бы и не трогать, поскольку «котики – это святое».