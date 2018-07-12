Президент Польши: Это будет шок, если Трамп пойдет на уступки Путину

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Президент Польши Анджей Дуда высказал свои предположения по поводу предстоящего саммита президентов Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки.

Он отметил, что США проводят стратегическую линию укрепления безопасности в Европе, где Россия выступила агрессором в отношении к Украине. Поэтому, если президент США пойдет на какие-то уступки в украинском вопросе, это будет шок.

На вопрос, каково отношение США к строительству газопровода «Северный поток-2», Анджей Дуда ответил, что президент Трамп негативно относится к этому строительству.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что у США нет оптимизма в вопросе урегулирования ситуации в Украине в контексте саммита президентов США и России.

Советник Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что одной из основных тем встречи в Хельсинки будет вмешательство России в американские выборы. Российская сторона неоднократно заявляла, что такого вмешательства не было.

Следующая тема – война в Сирии, а именно – привлечение России к операции к вытеснению из Сирии проиранских вооруженных формирований. За участие российских войск (преимущественно, авиации) в боевых действиях в Сирии против Ирана США будут готовы отдать России под контроль территории внутри фактически разделенной сейчас Сирии. Но контроль над территориями – это еще и огромные расходы на восстановление разрушенной войной страны. Башар Асад заявлял, что необходимая на восстановление сумма – 400 млрд долларов.

Тема Украины будет присутствовать непременно. Как раз по поводу этого вопроса сейчас ломают копья и строят догадки политологи всего мира.