Замдиректора ФБР раскрыл подробности допросов Саддама Хусейна

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Джордж Пиро, занимающий в настоящее время пост замдиректора ФБР, в свое время вел допросы экс-президента Ирака Саддама Хусейна в 2004 году.

Подробности следственных действий он раскрыл на брифинге. В то время он был обычным рядовым сотрудником ФБР, поэтому новость о том, что руководство выбрало именно его для допросов Саддама, повергла его в шок. Одной из причин такого выбора было то, что Хусейн знал только арабский язык, а для Джорджа Пиро арабский – родной (он американец ливанского происхождения). Кроме того, Пиро уже бывал ранее в Ираке, был знаком с обстановкой и деятельностью правящей верхушки в Ираке при правлении Саддама.

Пиро рассказал, что Хусейн заблуждался насчет намерений тогдашнего американского президента Джорджа Буша-младшего. Хусейн был уверен, что в ответ на сообщение министра обороны Колина Пауэлла о разработке в Ираке оружия массового поражения США ограничатся только авиаударами, как это было в 1998 году.

Напомним, в декабре 2006 года Саддам Хусейн был казнен.