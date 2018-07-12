Контрсанкции будут продлены на 2019 год

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Владимир Путин своим указом продлил действие ответных экономических мер на введенные антироссийские санкции на 2019 год.

В указе отмечается, что контрсанкции будут продлены «в целях защиты интересов Российской Федерации».

Экономические санкции в отношении России были введены в 2014 году со стороны различных стран. Появились санкционные списки юридических и физических лиц, сотрудничество с которыми запрещается. Также санкции предусматривают заморозку счетов, запрет на въезд в конкретные страны определенным лицам. Секторальные санкции предполагают запрет на средне- и долговременное кредитование определенных секторов экономики России.

Россия ввела собственные контрсанкции – российское продовольственное эмбарго. Они включают в себя запрет на ввоз в основном определенных видов сельхозпродукции и сырья из стран, которые ввели санкции в отношении России. Несколько раз эти меры корректировались. Также был запрещен въезд на территорию России некоторым политикам. Не были введены запретительные меры в отношении Японии и Швейцарии, в то время как они санкции против России ввели еще в 2014 году.

Целью контрсанкций было нанесение сравнимого экономического ущерба странам, которые ввели санкции против России. Кроме ответа на экономические ограничения в отношении России, было заявлено стимулирование отечественных производителей (преимущественно, сельскохозяйственное производство и пищевая промышленнность), а также снижение критической зависимости российской экономики от импорта продовольствия (в настоящее время доля импорта продовольствия – 40%).

Контрсанкции могут вводиться не только в отношении стран, они могут применяться и к отдельным организациям на территории этих стран или к отдельным гражданам.

Вводятся и отменяются контрсанкции правительством РФ по решению президента России.