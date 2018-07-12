Военные рассекретили первые ядерные испытания в Индии

Сегодня, 15:42

В результате взрыва образовался кратер с радиусом в 60 метров и глубиной 10 метров. Всё это произошло на фоне конфликтов с Пакистаном и Китаем.

Прошло уже больше 40 лет с того момента, как Индия провела свои первые ядерные испытания. Именно 18 мая 1974 года была проведена операция «Улыбающийся Будда», которая стала настоящим научным прорывом государства в научно-технической сфере.

Первый ядерный взрыв Индии государство назвала «мирным», однако экспериментальное устройство было, по сути, плутониевой бомбой.

Сейчас Индия является одной из самых богатейших стран мира. Уровень ВВП страны стоит на 7 месте, обгоняя КНДР, Россию, Испанию, Канаду, Швейцарию и десятки других стран. Однако в 1974 году страна ещё была относительно бедной. Необходимый для изготовления уран Индии приходилось закупать, потому что индийский уран для реакторов не подходил. Кроме того, международный договор о нераспространении ядерного оружия страна не подписывала, поэтому буквально не имела права его создавать.

Как бы то ни было первый ядерный реактор Индии «Апсара» был построен ещё в 1956 году. Тогда стране помогла Канада. Сначала индийские правители не собирались использовать ядерное оружие по назначению, желая пустить разработку в технологическую отрасль. Однако в 1964 году между Индией и Китаем, который желал стать лидером, случился военный конфликт. Кроме того, Пакистан нападал на государство не один раз.

На фоне внешней опасности Индия 18 мая в пустыне Раджастхан провела первый взрыв атомного заряда. Военные рассекретили, что первые ядерные испытания государства были успешными. В результате взрыва образовался кратер с глубиной больше 10 метров и радиусом в 60 метров. Кроме того, в 20 метрах от кратера наблюдается раздробленная почва.

Однако даже после взрыва Индия считалась не ядерной державой. Официально страна обзавелась такими боеголовками только в 1998 году, а до этого их наличие будто бы никто не замечал.