Эксперт рассказал о трудностях в процессе подготовки саммита Путина и Трампа

Сегодня, 02:15

Экс-руководитель службы протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко рассказал, что в ходе подготовки встречи на высшем уровне могут присутствовать сложности.

Это, например, может быть согласование места саммита. Разногласия и разночтения могут появиться в вопросах обеспечения безопасности первых лиц государства. Могут не совпасть желательные графики встреч, их продолжительность, время обеда, составы делегаций, как рассказал эксперт.

Для согласования всех этих и еще множества других вопросов существуют службы протокола. Задача такой службы – обеспечить комфортные условия для работы президента. Усложняется задача тем, что президенты могут уже в ходе встречи изменять график, продолжительность различных мероприятий, говорит эксперт о трудностях в процессе подготовки саммита Путина и Трампа. При необходимости количество встреч может превысить запланированное. Служба протокола сглаживает все возникшие непредвиденные нюансы. Комфортные условия для работы первого лица должны обеспечиваться в любом случае.