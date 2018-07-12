«Мисс-Беларусь-2018» по настоянию Лукашенко пойдет работать в колхоз

Сегодня, 14:30

Лидер Беларуси Александр Лукашенко предложил главной красавице страны Марии Василевич попробовать себя в аграрном секторе.

«Мисс-Беларусь-2018» по настоянию Александра Лукашенко пойдет работать в колхоз – об этом рассказала сама девушка в интервью с журналистами. Президент Беларуси усадил Марию за стол главы колхоза и проверял ее умение считать на счетах.

Девушка признается, что такое предложение было неожиданным для нее во время посещения колхоза, но она согласна на кресло в «Купаловском», в случае, если президент над ней не пошутил таким образом. Победительнице белорусского конкурса 20 лет, она закончила БГЭУ и имеет экономическое образование.