Трамп требует у европейских стран увеличить взносы на содержание НАТО

Сегодня, 14:30

Президент США Трамп давно требует у европейских стран-союзников по Североатлантическому альянсу, и в первую очередь, у Германии, тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Он заявил, что только 5 из 29 стран НАТО поддерживают свои взносы в альянс на уровне 2% от ВВП. Это положение, когда основные расходы на содержание и деятельность блока несут США, по мнению американского президента, категорически неприемлемо. Эти расходы, может быть, достигают 90%. Он даже пригрозил, что если союзников не удастся убедить увеличить взносы, США могут в одностороннем порядке выйти из блока.

Лидеры стран-членов альянса провели незапланированную встречу в закрытом формате по вопросу финансирования блока. По ее окончании на брифинге Трамп заявил, что произошел огромный прогресс, которого не удавалось достичь годами: страны-члены НАТО согласились увеличить свои обязательства по финансированию Альянса. Американский президент заявил, что достигнута договоренность о поднятии планки взносов в НАТО с 2% до 4%.