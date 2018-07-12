В Кремле отреагировали на антироссийские заявления Трампа

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Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, которые «полетели» в сторону Германии. Ранее США обвинили Германию в зависимости от «Северного потока-2».

В Кремле отреагировали на антироссийские заявления президента США Дональда Трампа – пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что эти слова – не более, чем проявление недобросовестной конкуренции. Песков намекнул, что США пытается вынудить всю Европу покупать сжиженный газ у них.

Тем не менее, пресс-секретарь считает, что это заявление никак не повлияет на встречу двух мировых лидеров в Хельсинки. По его мнению, есть ряд нюансов и разногласий, которые предварительно усложняют эти разговоры, а подобного рода заявления не могут ничего усложнить. Вчера Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, сказав в ее сторону нелицеприятные вещи. Глава США попрекнул Меркель за то, что та не способствует защите и дополнительному вооружению своей страны, а вместо этого платит России за газ и нефть миллиарды.

Меркель сразу же ответила на заявления президента, сказав, что Германия достаточно сил и средств задействует в НАТО. После США немцы занимают второе место по количеству задействованных сил.