Столтенберг заявил, что Грузия будет членом НАТО

Сегодня, 14:00

На саммите альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что накануне все руководители стран-членов Североатлантического блока подтвердили решение о вступлении Грузии в альянс в будущем.

В четверг, 12 июля, Столтенберг заявил грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили, что десятилетнее сотрудничество НАТО и Грузии принесло свои плоды, и евроатлантические устремления Грузии за это время стали более реальными, страна будет членом НАТО. Совместная работа по подготовке к членству будет продолжена. Генсек добавил также, что Грузия – надежный друг, а также один из важнейших партнеров альянса. Он высоко оценил то, что Грузия выполнила директиву о выделении не менее 2% ВВП на нужды армии. Черноморский регион, по словам Столтенберга, очень важен, поэтому альянс стремится усиливать сотрудничество со странами региона.

Никакие конкретные сроки названы не были.

Здесь же, в Брюсселе, присутствует и президент Украины Петр Порошенко. Столтенберг похвалил Украину за проводимые реформы в военной сфере. Порошенко в ответ пообещал, что Украина к 2020 году приблизится к стандартам НАТО.