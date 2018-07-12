Член Совфеда прокомментировал слова Тимошенко о Крыме

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Сергей Цеков считает данное заявление «желанием увеличить рейтинги».

Член Совфеда от крымского Госсовета, скандально известный Сергей Цеков прокомментировал слова лидера фракции «Батькiвщина» Юлии Тимошенко. Говоря о Крыме, политик рассказал о плане возвращения полуострова и восстановлении украинского территориального суверенитета.

Цеков считает, что Юлия Тимощенко занимает лидирующие рейтинги в Украине, но антирейтинги тоже большие. Политик считает, что лидеру украинской партии стоит говорить о чём-то другом и вовсе молчать, хотя такую свою точку зрения ничем не объясняет. Цеков уверен, что Тимошенко думает о других темах.

Российско-крымский политик также считает, что слова Тимошенко о важности проводить переговоры в Будапештском формате являются «попыткой зацепиться за международный документ», который устарел морально. В своём высказывании Цеков заявляет, что мол ЕС и США сами нарушили договор. Никаких доказательств своим словам политик не приводит.