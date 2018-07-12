Порошенко призывает НАТО разместить миротворцев ООН в Донбассе

Сегодня, 12:50

Президент Украины настаивает на размещении контингента по всему региону.

Украинский лидер Пётр Порошенко выступил в штаб-квартире НАТО на саммите организации, заявив о надеждах Киева на помощь альянса в разрешении конфликта на востоке Украины. Политик призывает военно-политическое сообщество повлиять на ООН с целью вынудить её разместить миротворцев в Донбассе. Порошенко заявил, что надеется на то, что «многонациональная миротворческая операция» пройдёт на всей территории региона, включая ту, что не контролируется в данный момент Киевом.

Президент Украины настоял на том, что он поддерживает мирное урегулирование конфликта и придерживается Минских соглашений. Вместе с тем он призвал руководство НАТО помнить о евроатлантических устремлениях Киева. Напомним, что российская сторона и «республики» выступают категорически против того, чтобы в состав миссии входили миротворцы из стран альянса.

Ранее мы писали, что Украина разрабатывает «суперход» по внедрению в НАТО.