Захарова: Макфол занимался в России вредительской деятельностью

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На своей страничке в Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова проанализировала деятельность посла США Майкла Макфола в России. Она уверена, что нынешнее руководство Белого дома принесло вреда НАТО больше, чем СССР за все время своего существования.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова решила проанализировать деятельность посла США Майкла Макфола в стране и сообщила, что своими действиями он нанес непоправимый ущерб российско-американским отношениям. Таким образом, чиновник уверена в том, что изначально ему ставились совсем другие задачи, относительно тех, которые озвучивались в официальной хронике.

Захарова отмечает, что такие действия не пошли на пользу и американскому народу, по сути Макфол в России занимался вредительской деятельностью.

Чиновник полагает, что политика, которую проводит Белый дом под руководством президента Трампа, нанесла ущерб НАТО в гораздо большем объеме, чем СССР, который официально боролся с данным объединением. Известно, что во время выборов Трамп не скрывал своих взглядов в отношении НАТО, но теперь его поддерживают не все избиратели.

Все же для Захаровой непонятно, как Макфол – житель развитого демократического государства - мог проводить в России такую откровенно недружественную политику. Сам же посол не разделяет такого мнения российской стороны и уверен, что сделал все для укрепления дружбы между двумя странами.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что европейские страны, входящие в НАТО, должны нести расходы на оборону, которые заложены в уставе альянса, а не возлагать основное материальное бремя на США. Такая позиция американцев привела к расколу в НАТО и обострила ситуацию в политических вопросах между его членами. Многие российские аналитики уверены, что такие изменения играют только на руку России, которая обязана укрепить свои позиции в данный момент.