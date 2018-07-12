Донбасс никогда не станет частью Украины: Ясновидящая предсказала судьбу ДНР и ЛНР

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Европе и США не будет дела до Украины и её проблем, считает провидица.

Известная ясновидящая из Латвии Джулия Ванг рассказала, что в будущем ждёт самопровозглашённые республики Донбасса ДНР и ЛНР. Она предсказала неоптимистичную для Киева судьбу данных территориальных образований. По словам провидицы, мятежный регион никогда не станет частью Украины. Вслед за Крымом он отойдёт России.

Ванг даже описала сценарий будущего воссоединения Донецка и Луганска с Москвой. Якобы Европа и США сосредоточатся на собственных проблемах и забудут об Украине. Это позволит России под видом оказания помощи войти в Донбасс и навсегда занять эти территории.

К слову, для Киева такой вариант, считает Ванг, окажется более чем благоприятным, поскольку окончание гражданской войны позволит сосредоточиться на вопросах экономики. Таким образом, Украина без Донбасса и Крыма «восстанет из пепла».

Ранее мы писали, что «путешественник во времени» назвал дату исчезновения ДНР и ЛНР. Мужчина, якобы переместившийся в прошлое, заявил, что уже в скором времени «республики» перестанут существовать.