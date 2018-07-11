Эстонский полковник пригрозил армии России гибелью

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В Таллине войска РФ ждет смерть, огонь по ним будет вестись из-за каждого угла, а линии коммуникации и снабжения разорвутся, убежден Рихо Юхтеги.

Россияне смогут всего за пару дней добраться до Таллина, однако затем эстонские солдаты разорвут все линии снабжения и коммуникации с Москвой, а из-за каждого угла по ВС РФ будет вестись огонь, пригрозил эстонский полковник. Залогом успешной войны с Россией Рихо Юхтеги назвал вклад каждого гражданина страны и совершенное отсутствие паники.

«Если РФ начнет войну, каждый эстонец выйдет сражаться», - подытожил пламенную речь полковник.

О том, что Юхтеги пригрозил армии России гибелью, еще не слышали в Кремле. Ждем адекватной реакции от Дмитрия Пескова и прочих.

Ранее Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства республики самолетом Ил-96. В ответ Москва порекомендовала Таллину использовать специальные каналы связи для прояснения ЧП, а не раздувать скандал в прессе.