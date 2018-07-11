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Живучесть, мобильность, проходимость – девиз разработчиков, создавших прототипы высокотехнологичных автомобилей.

Боевые машины будущего попали на видео, когда Минобороны США решили протестировать их. Сейчас автомобили имеют по отдельности нужные качества для выполнения разнообразных задач, однако в планах создателей – объединить все в одной машине, которая станет уникальной. Передвигаться такие авто могут по любой поверхности благодаря колесам-трансформерам, превращающимся из круглых в треугольные и гусеничные, в зависимости от условий местности.

Также создатели внедрили в боевые машины функцию отклонения подвески на 105 и 75 см вверх и вниз соответственно. Для экипажа разработчики увеличили число датчиков, добавили возможность панорамного просмотра изображения местности, а автомобили могут управляться как автономно, так и человеком.