«А как же патриотизм?»: Дочери Порошенко «оторвались» под песни российских рэперов

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Звезды России под запретом у президента Украины, однако его наследницы не в силах отказаться от любимой музыки, даже если ее исполнители родом из «страны-агрессора».

На днях в Киеве отгремел фестиваль Atlas Weekend, на котором от души «оторвались» дочери Петра Порошенко. Возможно, девушки пытались остаться незамеченными, однако расположившаяся в метре охрана выглядела уж слишком «палевно».

Что же мы видим на любительском видео – у президентской семьи вновь «отклеился патриотизм», ведь дочки Петра Алексеевича танцуют под песни российских рэперов Face, ЛСП и Нейромаха Феофана.

«А как же патриотизм? Опять не срослось», - иронизирует интернет-сообщество.

К слову, это не первый случай, когда дети украинского президента портят антироссийский имидж высокопоставленного отца. Не так давно жителей Незалежной возмутил сын Порошенко, появившийся на публике в футболке с надписью RUSSIA.