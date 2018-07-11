«Трамп-болтун»: Конгресс переживает за раскрытие тайн Путину

Сегодня, 13:19

О чрезмерной любви к разговорам президента США рассказал демократ Чак Шумер.

Конгресс переживает за раскрытие государственно важных тайн президенту России Владимиру Путину. Чак Шумер утверждает, что Трамп – тот еще «болтун», поскольку на встрече с лидерами КНДР и Китая, президент «взболтнул лишнего».

На встрече президентов не будет помощников, поэтому опасения со стороны демократа вполне логичны – его попросту некому будет остановить в нужный момент.

Шумер считает, что эта встреча будет еще более напряженной для американской стороны, поскольку президент Путин очень умен. Не исключает Конгресс тот факт, что и президент РФ «обставит» Трампа еще хуже, чем Китай и КНДР.

Правители встретятся в Хельсинки 16 июля.