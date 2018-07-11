Певец Агаларов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы США

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Личное знакомство российского гражданина с Дональдом Трампом автоматически становится поводом для конспирологических выводов и обвинений.

Певец Эммин Агаларов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы США. По словам артиста, он действительно в свое время познакомился с Трампом в Лас-Вегасе, когда будущий президент был довольно влиятельным бизнесменом. Тогда, пять лет назад, Агаларов вел переговоры о проведении очередного конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Также певец встречался перед выборами с сыном Трампа, хотя тот сейчас отрицает факт встречи.

Тем не менее, Демократическая партия США в своем судебном иске не забыла упомянуть Агаларова в числе 20 ответчиков по делу о вмешательстве в выборы. Несмотря на все опровержения, члены ДП и спецпрокурор Роберт Мюллер продолжают усиленно «копать» под 13 граждан России, пяти американцев и голландца. Эммин Агаларов, кроме творческой деятельности, является совладельцем холдинга Crocus Group. В юности семь лет прожил в США, где закончил Marymount Manhattan College.