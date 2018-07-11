«По стопам Кеннеди»: Экстрасенс предсказал убийство Трампа

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Спецслужбы США «уберут» своего президента, дабы уберечь человечество от Третьей мировой войны, предсказал американский ясновидящий.

Мания величия Дональда Трампа обернется самым громким преступлением в США XXI века. Экстрасенс предсказал тщательно спланированное убийство нынешнего главы Белого дома, след которого будет указывать на рядового гражданина Штатов. Однако истинным виновником трагедии станут американские спецслужбы, уже однажды провернувшие аналогичное «дельце» в 1963 году.

Заключив мир с КНДР, Трамп окончательно откажется от идеи дружбы с Москвой. На стороне Штатов будут все, поэтому Вашингтон будет вести себя максимально нагло в отношениях с Россией. Уверенность главы Белого дома почувствуют многие соотечественники, намеревающиеся избрать республиканца на второй срок.

Однако спецслужбы США сохранят возможность трезво мыслить. Учуяв приближение Третьей мировой войны, равнозначной смерти всего человечества, мастера своего дела отправят Трампа «по стопам Джона Кеннеди», убежден американский экстрасенс.

В преступлении обвинят рядового американца, якобы обезумевшего из-за агрессивной политики своего президента. На вакантный пост заступит «холоднокровный мужчина», сумевший выстроить фундамент для новых дружеских отношений с Москвой.