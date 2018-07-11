В Нью-Йорке освистали Иванку Трамп

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В Нью-Йорке дочь президента Иванка Трамп встретилась с сотней недовольных американцев. Такая неприятность случилась с ней во время участия в круглом столе, который проходил в технологическом институте.

Во время визита Иванки Трамп и ее супруга, который является советником президента США, Джереда Кушнера в Нью-Йорк, они столкнулись с разъяренными американцами, которые протестовали против миграционной политики Белого дома. В конечном итоге, их освистали. Такую информацию распространило издание «The Hill», сообщив, что недовольных людей было около 100. По имеющейся информации, чета прибыла в Технологический институт в Сиракузах, штат Нью-Йорк для участия в круглом столе.

Протестующие скандировали различные лозунги, основной идеей которых было – «Стыд! Позор!». Народ возмущен политикой разделения семей мигрантов на границе США, по их мнению – это недопустимо, ведь дети всегда должны быть с родителями. Напомним, что 20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому разделение семей приостановлено на неопределенный срок, но мигранты боятся, что его снова могут ввести в действие.

Известно, что в период с 19 апреля по 31 мая текущего года от родителей забрали на границе около двух тысяч детей-мигрантов, что возмутило мировую общественность. Находясь на посту президента Трамп всегда жестко высказывался в адрес беженцев и всячески старается ужесточить условия их пребывания в США и пересечения границы.