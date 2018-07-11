Шойгу раскрыл суть военной доктрины России

Сегодня, 12:06

Министр напоминает, что в диалоге между РФ и США заинтересованы многие страны. Россия работает на недопущение любых конфликтов.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России, раскрыл суть военной доктрины государства. По его словам, страна работает в направлении, которое не допускает любого рода конфликтов. Официальные подходы РФ к применению военной силы раскрыты в полном объеме. Шойгу подчеркнул, что, несмотря на его должность, любые вопросы необходимо стараться решать дипломатическим путем без участия военной силы.

Сергей Шойгу уже приглашал американского коллегу из Пентагона провести диалог, где были бы раскрыты темы глобального терроризма и региональной безопасности. К сожалению, американская сторона не готова к подобным встречам, хотя в этом свой интерес имеет каждая страна в мире. Сейчас США и РФ держат связь посредствам генеральных штабов.