«Партия Дела»: избирком Забайкалья нарушает закон, не допуская нас к выборам

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В Забайкалье ведется избирательная кампания по выборам депутатов краевого парламента. Эксперты полагают, что популярная среди местного населения «Партия Дела» не должна испытать проблем с проходом в парламент, что обеспечит ей право участия в думских выборах 2021 года без сбора подписей. Однако забайкальский избирком грубо нарушает закон, препятствуя «Партии Дела». В минувший понедельник он отказал в заверении списка ее кандидатов. Об этом информирует ИА REGNUM.

По словам юриста Ильи Мигуненко, избирательная комиссия планомерно препятствует участию «Партии Дела» в выборах. Это и затягивание времени с приемом документов, и обвинения в не проведении тайного голосования при выдвижении списка на общем собрании партийцев. Однако у «Партии Дела» есть видеозаписи, доказывающие обратное. К тому же, зампред комиссии Пешкова И.А. заявила в понедельник, что партия не предоставила ей документы, которые подтверждали бы устранение выявленных недочетов при приеме списка. Но у «Партии Дела» есть подтверждение, подписанной самой госпожой Пешковой, — уточнил юрист.

Как подчеркнул секретарь федерального собрания «Партии Дела» Алексей Лапушкин, избирком Забайкалья выполняет политический заказ. Это связано с тем, что политические оппоненты партии встревожены ее популярностью в регионе.