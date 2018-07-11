«Ослепляет и оглушает»: Российские конструкторы представили самолет «Порубщик»

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Уникальная разработка отечественных инженеров ВПК может полностью вывести из строя противовоздушные системы противника в воздушном и космическом пространстве.

Российские конструкторы представили самолет Ил-22 «Порубщик», который полностью ослепляет и оглушает радиолокационные системы ПВО противника, а также навигационные системы. Кроме того, «Порубщик» способен блокировать бортовые компьютеры боевой техники, в частности, танков всех существующих модификаций, боевых кораблей и самолетов.

Западные эксперты уже оценили характеристики самолета РЭБ «Порубщика», которые предоставлены в широкий доступ. По мнению специалистов, российский самолет полностью сводит на нет последние разработки систем ПВО, на которые Пентагон и НАТО возлагало большие надежды. В России уже создана ракета с аналогичным типом действия. Появление «Порубщика» станет дополнительной и реальной угрозой для армий потенциального противника. Планируется поставить самолет на вооружение уже в конце этого года.