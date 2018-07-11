Полиция предупредила жителей Эймсбери о 50-летнем сроке действия «Новичка»

Сегодня, 09:04

В Великобритании продолжается массовый психоз, связанный с серией отравлений нервно-паралитическим веществом, классифицированным, как «Новичок». В настоящее время продолжаются поиски контейнера с ОВ.

Полиция уже предупредила жителей Эймсбери о 50-летнем сроке действия «Новичка» и выразила надежду, что любой гражданин, обнаруживший странный сосуд, скорее всего, металлический и цилиндрической формы, не станет к нему прикасаться, а немедленно сообщит о находке правоохранителям. Наиболее трезвомыслящие британские журналисты, в свою очередь, уже начинают намекать на «странное» совпадение, связанное с тем, что и Солсбери, и Эймсбери находятся в непосредственной близости от секретной химической лаборатории в Портон-Дауне.

Британские власти и представители Скотланд-Ярда предпочитают не замечать версии, лежащей на поверхности и хранят загадочное молчание. Между тем, широкое распространение начинает получать конспирологическая версия о неком маньяке, вероятно работающем в Портон-Дауне и отравляющем людей каждые четыре месяца, четвертого числа. В минувший вторник стало известно, что второй отравленный Чарли Роули пришел в себя.