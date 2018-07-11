Сегодня, 08:58

Космическая госкорпорация отказалась от введенного Игорем Комаровым фирменного товарного знака, вернувшись к модернизированному изображению Федерального космического агентства.

Стилизованный ракетный пуск в окружности больше не нравится руководству «Роскосмоса». Старое «лого» с опоясанной изображением орбиты красной стрелой, вписанное в белую окружность, снова станет фирменным товарным знаком, а модернизация изображения заключается в выходе за пределы круга.

«Роскосмос» представил новый логотип, однако на сайте госкорпорации все еще содержится описание старого. Его ввел бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Тем временем россияне иронизируют, интересуясь, во сколько миллионов рублей обошлась данная «забава» космической госкорпорации.