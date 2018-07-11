Закупка Пакистаном российских Су-35 является угрозой для Индии

Сегодня, 07:25

В Нью-Дели чрезвычайно озабочены активностью Исламабада в наращивании потенциала новейших вооружений. Это нарушает паритет между двумя враждующими странами.

По мнению военных экспертов, предполагаемая закупка Пакистаном российских многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-35 является угрозой для Индии. Даже противовоздушные системы «С-300», которые недавно были приобретены индийской армией, не смогут обезопасить воздушное пространство от российских самолетов, которые имеют необходимое оборудование для подавления локаторов сил противовоздушной обороны.

Теперь исторический враг Индии, с которым более 70 лет идет спор за территории Кашмира, обладает довольно мощной авиационной группировкой. Ранее Исламабад уже закупил американские истребители F-104 «Старфайтер», Мираж III и F-86 «Сэйбр». Между тем, продолжаются переговоры «Ростеха» и Нью-Дели по совместному созданию истребителя пятого поколения.