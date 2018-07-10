Тель-Авив пригрозил Дамаску атаками из-за присутствия Ирана на территории САР

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Израиль, чувствуя поддержку США, намерен продолжить политику жесткого давления в регионе на своих исторических врагов. При этом, дипломатические контакты исключены, в принципе.

Тель-Авив пригрозил Дамаску очередными авиационными атаками из-за присутствия Ирана на территории САР. Дело в том, что стратегическая концепция Израиля исключает присутствие Тегерана на любых территориях третьих стран. Именно эту концепцию и озвучил министр обороны Авигдор Либерман во время посещения аннексированных Тель-Авивом Голландских высот. По словам министра, любая попытка Ирана закрепиться в Сирии повлечет за собой самую жесткую реакцию, с применением всех видов вооружений.

Либерман назвал Иран террористическим государством, а значит Сирия, поддерживающая режим Тегерана, является пособником террористов. По мнению политологов, после полного провала действий Международной коалиции под руководством США на территории Сирии, Тель-Авив назначен своеобразным «смотрящим» в САР и прилегающих регионах, к которым у Вашингтона и сателлитам из Брюсселя есть особые претензии и далеко идущие планы.