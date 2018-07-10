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Глава США, после обещанного «небольшого подарка» Владимиру Путину, в очередной раз добрался и до Ким Чен Ына.

Щедрость лидера США просто зашкаливает: теперь Трамп раздаривает подарки мировым лидерам. Как стало известно ранее, государственный секретарь Майкл Помпео должен был передать главе КНДР диск, на котором записана песня Элтона Джона «Rocket Man».

В этот раз Трамп решил вновь «осыпать» презентами Ким Чен Ына. Хоть предыдущий подарок еще не доставлен, как говорит президент США, рано или поздно он его получит. Сейчас же американский глава держит загадочный подарок в секрете и говорит, что о нем станет известно, когда он его передаст.