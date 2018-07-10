Osmanen Germania запрещена немецким МВД

Сегодня, 16:25

Группировка байкеров из Турции объявлена вне закона.

МВД Германии была запрещена любая деятельность байкерской группы Osmanen Germania. Также под запрет попали все входящие в нее организации.

Члены группировки обвинялись в экстремизме, насилии, покушениях на убийства. Такой вердикт был вынесен после проведения многочисленных проверок и обысков в филиалах, которыми полиция занимается еще с весны текущего года.

Osmanen Germania подозревают в связях с правящей партией Турции. По данным полиции, группировка финансируется за счет правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Группировка была основана в 2014 году как рок-группа во Франкфурте. В 2015 году она превратилась в организацию боксеров с несколькими филиалами в немецких землях. При этом было установлено, что организация не имела к этому виду спорта никакого отношения. С боксом Osmanen Germania связывал лишь ее учредитель, немецкий боксер турецкого происхождения Мехмет Баджи. Согласно данным СМИ, на данный момент группировка объединяет в себе боксеров, рокеров и байкерский клуб.