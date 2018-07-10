Федерация футбола Украины компенсирует хорватским футболистам штраф ФИФА

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Свое решение «поддержки друзей» поставит в тупик некоторых спортивных комментаторов, которые сомневались в платежеспособности соседней страны.

Василий Уткин озадачился вопросом сбора украинцами штрафа за Вукоевича. По его словам было понятно, что он не видит возможности для украинских болельщиков, поддержавших оштрафованных футболистов сборной Хорватии, помочь Вукоевичу и Виде. Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко завил, что Украина четко придерживается позиций дружбы с Хорватией, и ввиду этой ситуации федерация выплатит штраф за поддержавших Украину футболистов.

«Я лично и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. Также мы готовы предложить ему работу в ФФУ», - сообщил политик.

Таим образом, украинские тренеры и футболисты поддержали жест Хорватов и показали единство с братским народом.