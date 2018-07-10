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Такое решение связано с ЧМ-2018 и действующими ограничениями президента, которые были подписаны перед футбольными мероприятиями. Активисты сдаваться не планируют, рассматривая вариант пикетной формы протеста.

Мэрия Москвы запретила проведение митинга против пенсионной реформы и последующего повышения пенсионного возраста, о чем сообщили представители партии «Яблоко». По словам члена организации Сергея Митрохина, шествие от Пушкинской до Сахарова осуществляться не будет, однако в мэрии предложили вариант проведения акции, не удовлетворяющий потребности протестующих.

Митрохин отметил, что митинг в гайд-парке в Сокольниках или в Люблино не пройдет, а такое предложение активисты считают абсолютно неприемлемым. Поэтому, либо пикет возле администрации пройдет 18 июля, либо будет организован на следующий день, когда депутаты будут рассматривать скандальный законопроект.