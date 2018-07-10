Сегодня, 15:19

Удивительно, но озвучивая единственную версию смерти 44-летней британской обывательницы и тяжелого состояния ее наркозависимого сожителя, правоохранители не упоминают пресловутую «руку Кремля».

Высокий чин из Скотланд-Ярда Нил Басу безапелляционно заявил, что пара из Эймсбери было отравлена большой дозой «Новичка» идентичному тому ОВ, от которого пострадали Скрипали. Предположительно, им в руки попал контейнер с боевым нервнопаралитическим веществом. Теперь главной задачей британской полиции являются поиски контейнера, который может попасть в руки других жителей, в том числе и детей. В связи с этим заявлением сразу возникает, по меньшей мере, три логических вопроса.

Во-первых, почему правоохранители упорно не хотят связать инциденты с секретной лабораторией в Портон-Дауне, которая находится совсем рядом с Солсбери и Эймсбери. Во-вторых, почему боевое отравляющее вещество стало причиной смерти только одного человека, хотя является оружием массового поражения. В-третьих, по какой причине отметается версия о маньяке, который использует образцы «Новичка» в своих преступных целях.