Эксперт: Российские ВВС нуждаются в новой планирующей авиабомбе

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Сирийский конфликт показал, как с помощью высокоточного оружия военные получают значительные преимущества перед врагом, считает Антон Лавров. Именно на этом этапе необходимо расширить горизонты и создать нечто уникальное, и такие корректируемые бомбы уже находятся в разработке.

Военный эксперт убежден, что российские ВВС нуждаются в новой планирующей авиабомбе, которая будет иметь ряд достоинств, и выведет войска далеко вперед. Речь идет о проектах, о которых информации для общественности поступает минимум. В первую очередь, достойным внимания оказался тот факт, что новейшие бомбы могут сбрасываться с достаточно большой высоты, однако замеченными самолет-носитель и сама ракета будут, но при этом останутся недосягаемыми для противника.

Более того, современные системы наведения помогут боеприпасу двигаться не только по траектории сбрасывания, но и достигать цели благодаря маневрированию. Тепловые и лазерные системы наведения, считает Лавров, могут быть внедрены в разработку нового поколения, что сделает авиабомбу более востребованной и опасной для врага.