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Дмитрий Песков высказался по поводу отставки Бориса Джонсона.

Кремль оценил работу Джонсона в отношения с Россией – по словам советника, вклад британского политика был весьма скудным. Песков отмечает, что Британия, по мнению президента, должна предоставить «вразумительные аргументы или разъяснения» по поводу инцидентов, случившихся в Солсбери и Эймсбери.

Как известно, британская сторона обвиняет в этом Россию. Но Владимир Путин, как утверждает Песков, готов начать отношения с Британией с «чистого листа», даже несмотря на обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Дмитрий Песков считает, что отношения между двумя государствами могут поменяться в лучшую сторону после отставки Джонсона. Также Кремль, по словам политика, ожидает, что у британских властей случится «политическое просветление».