В Афганистане при взрыве пострадали более 10 человек

Сегодня, 12:07

Действующие группировки Афганистана не признают своей вины. Люди гибнут, борьба между бандами продолжается.

На востоке Афганистана в районе контрольно-пропускного пункта в городе Джелалабаде прогремел взрыв. Сообщается, что один из террористов подошел максимально близко к КПП и прогремел взрыв. По последним данным, погибли 10 человек, два полицейских и восемь мирных жителей. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что взрыв прогремел у заправочной станции, однако эта информация была опровергнута. Ни одна из действующих группировок Афганистана не признает своей вины в произошедшем.

Зимой 2018 года в том же городе Джелалабад в Афганистане также произошел террористический акт. На этот раз он произошел около склада вооружений. При взрыве пострадали более 3 человек. Подозревается, что одна из местных группировок стремится подорвать авторитет полицейских частей и действующей власти. На данный момент из-за множества банд с явно террористическим уклоном Афганистан стал эпицентром большого количества терактов, сопровождающихся гибелью местных жителей.