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Американский сенатор сообщил, что переговоры с Россией были похожи на разговор с бандой мафии. Клинцевич высказал свои опасения, что негативный настрой Кеннеди может повлиять на переговоры Путина и Трампа.

Клинцевич раскритиковал высказывания Кеннеди, подчеркнув, что тот поступил непрофессионально, назвав Владимира Путина мафией и хулиганом. Политик сообщил, что такие действия со стороны сенатора похожи на политическую близорукость. Многие считают, что такое поведение Кеннеди можно рассчитывать как желание сорвать переговоры двух политиков. Ранее Кеннеди встретился с министром внутренних дел Сергеем Лавровым. «Он очень не профессиональный в сфере политики, и было такое чувство, что я разговариваю с уличным мальчишкой», - заключил американский политик.