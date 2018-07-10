«Путешественник во времени» назвал дату исчезновения ДНР и ЛНР

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Самопровозглашенные республики добровольно вернутся в состав Украины, а Крым останется частью России, утверждает «гость из будущего».

«Путешественники во времени» стали довольно распространенным явлением. Для большинства современников они являются обычными «сказочниками», жаждущими легкой славы, однако верящие в «прыжки во времени» конспирологи прислушиваются к рассказам людей из будущего.

Очередной «путешественник во времени» проживает в Англии. Мужчина недавно якобы прибыл из 2052 года, в котором мир больше не стоит на пороге Третьей мировой войны, а уважение и соблюдение границ государств стали главными принципами международных отношений. Современники завалили «гостя из будущего» множеством актуальных вопросов, получив уверенные и, что самое главное, логичные ответы.

Сначала британец назвал дату бесславного исчезновения ДНР и ЛНР, ведь именно с этого момента на территории Европы прекратятся любые военные действия. Текущий президентский срок Владимира Путина станет для него последним. Новая администрация Кремля сочтет поддержку самопровозглашенных республик слишком дорогой и бессмысленной для России, поэтому отечественная армия оперативно покинет восток Украины. Оказав непродолжительное сопротивление, ДНР и ЛНР впоследствии добровольно вернутся в состав Незалежной.

Крым к 2052 году останется в составе РФ, более того, практически весь мир признает полуостров российским.

США и Северная Корея больше не будут ставить человечество на порог Третьей мировой войны. Ким Чен Ын останется у руля КНДР, а сама республика потеряет статус самого отдаленного от современного мира государства, открыв двери для туристов.

Что касается Великобритании, «путешественник во времени» опроверг связь между Brexit и желанием Евросоюза вступить в войну. Начав по-настоящему уважать и соблюдать международное право, мировое сообщество забудет о войнах.

К слову, к 2052 году ИИ все еще не будет вершить человеческие судьбы. Роботы сделают неактуальными 40% современных профессий, однако к госаппарату и вооруженным силам люди их не подпустят.