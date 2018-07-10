Трамп поссорился со своими подчиненными из-за Путина

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Ранее Трамп рассказал, что ему обязательно нужно организовать встречу с президентом России, чтобы наладить отношения.

Глава США рассказал, что он очень хочет вывести отношения с Россией и ее президентом на новый уровень. Ранее заявили о том, что в Финляндии готовы организовать встречу глав двух стран.

Когда президент США сообщил о том, что он готов позвонить Путину и договориться о встрече, его подчиненные назвали его глупым. Поэтому, президент поссорился со своими коллегами.

Ранее стало известно, что встреча двух лидеров состоится 16 июля в Хельсинки.