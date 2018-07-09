Борис Джонсон: Великобритания движется к статусу колонии

Сегодня, 22:37

Такое обвинение он кинул прямо в лицо Терезе Мэй. И это сделал глава МИД, одного из столпов британской политики.

Борис Джонсон, только сегодня ушедший с поста министра иностранных дел Великобритании, сообщил следующее. Государство уверенно движется к статусу колонии. И станет таковой уже в ближайшее время.

Инсайдеры сообщили, именно такие предположения он высказал в своём письме об отставке в адрес Мэй.

Джонсон не согласен с тем, что Мэй идёт на очень значительные уступки Брюсселю по Brexit, что может привести к тому, что Великобритания получит статус колонии. Он с этим не согласен.

Отставки следуют одна за одной. Если с руководителем ведомства по проваливающемуся Brexit всё более-менее понятно, то компетенция, которую имел Борис Джонсон, гораздо шире. Это не только взаимоотношения с ЕС

Политологи вспоминают никак не отравляемых Скрипалей, постоянное вмешательство России во все британские дела, вплоть до строительства туалетов.

Не забыты и санкции, санкции и ещё раз санкции, и лозунги о «зловещем ЧМ-2018», и другое. Джонсон здесь играл не последнюю роль. Когда явная и преднамеренная ложь стала всплывать, отвечать кому-то придётся.

Может грызуны предпочитают покинуть корабль заранее.

Симоньян уже предложила бывшему главе МИД Великобритании должность на RT. В шоу «В мире животных».