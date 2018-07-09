«Это неприемлемо»: Трампа беспокоит «цена» НАТО для США

Президент США выразил беспокойство в вопросе взносов стран, входящих в Североатлантический альянс.
Трампа беспокоит «цена» НАТО для США. Свое возмущение и негодование президент выразил в социальной сети.
Более того, чтобы не быть голословным он использовал обоснованный аргумент – проценты взносов Германии (1%), США (4%).
Эксперты неоднозначно восприняли новость и уже предположили, что президент США может после таких слов «обиды» устроить Германии разбор полетов в экономике и законсервировать все договоренности. Ангела Меркель должна принять во внимание недовольство Трампа, чтобы не лишится финансировании альянса. В случае молчания Бундестага, возможно усугубление ситуации.