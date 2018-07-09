«Это неприемлемо»: Трампа беспокоит «цена» НАТО для США

Сегодня, 20:04

Президент США выразил беспокойство в вопросе взносов стран, входящих в Североатлантический альянс.

Трампа беспокоит «цена» НАТО для США. Свое возмущение и негодование президент выразил в социальной сети.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы с тех пор, как я вступил в должность, они должны делать гораздо больше», - написал Трамп.

Более того, чтобы не быть голословным он использовал обоснованный аргумент – проценты взносов Германии (1%), США (4%).

«По некоторым оценкам, США платят за 90% НАТО, причем многие страны нигде не приближаются к своим 2% обязательствам. Кроме того, ЕС имеет положительное сальдо торгового баланса в размере $151 млн с США, с большими торговыми барьерами на американские товары. Нет!», - подытожил Трамп.

Эксперты неоднозначно восприняли новость и уже предположили, что президент США может после таких слов «обиды» устроить Германии разбор полетов в экономике и законсервировать все договоренности. Ангела Меркель должна принять во внимание недовольство Трампа, чтобы не лишится финансировании альянса. В случае молчания Бундестага, возможно усугубление ситуации.